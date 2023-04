Calcio: Messina, obiettivo salvezza diretta a Taranto

L’Acr Messina si prepara per la partita più importante della stagione: l’ultima giornata del campionato di Serie C, in cui i peloritani si giocheranno la salvezza diretta a Taranto.

Per centrare l’obiettivo, la squadra allenata da Ezio Raciti dovrà vincere e poi sperare nei risultati degli altri campi. La posta in gioco è alta, visto che la salvezza dipende anche dai risultati della Fidelis Andria e del Monterosi.

Non sarà facile, ma la compagine biancoscudata è pronta a lottare fino all’ultimo minuto. Il tecnico Raciti ha lavorato sodo con i suoi ragazzi per arrivare a questa partita con la possibilità di giocarsi la salvezza diretta e ha la consapevolezza della forza della sua squadra.

La compattezza della squadra è massima e il presidente Pietro Sciotto è stato vicino alla squadra tutta la settimana. Anche i tifosi hanno dimostrato il loro sostegno, con 250 di loro che popoleranno il settore ospiti dello “Iacovone”.

In campo, Messina schiererà un 4-2-3-1 con Fumagalli tra i pali, Celesia a sinistra, Ferrini e Ferrara al centro della difesa e Mallamo e Fofana in mediana. L’attacco sarà guidato da Balde, Perez e Kragl. La formazione potrebbe subire qualche variazione dell’ultimo minuto, ma l’obiettivo è quello di vincere senza pensare troppo ai risultati degli altri campi.

L’avversario sarà il Taranto, che ha l’obiettivo dei playoff ma che dovrà comunque fare i conti con la voglia di vittoria degli ospiti. La partita si preannuncia molto equilibrata e combattuta, ma l’Acr Messina è pronta a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza diretta.

