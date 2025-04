“The Week of The Florio” la 109ª edizione 2025 coinvolgerà Palermo

La 109ª edizione della Targa Florio, in programma dal 5 al 10 maggio 2025, segna una nuova fase per l’evento automobilistico più antico del mondo, organizzato dall’Automobile Club Palermo (AC Palermo) e ACI Sport. Presentato il progetto “The Week of The Florio”, che arricchisce la manifestazione con una serie di iniziative culturali e formative, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA). Il nuovo quartier generale sarà ospitato al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Ateneo, situato in Viale delle Scienze.

Durante questa settimana, oltre alla gara automobilistica, sono previsti eventi dedicati alla sicurezza stradale, con il progetto “Sara Safe Factor” di ACI, incontri su cultura, arte e storia, e un focus sulla gestione degli eventi sportivi. Gli studenti universitari avranno un ruolo attivo come volontari, partecipando alle verifiche tecniche e sportive, alle partenze delle tappe e alla cerimonia di premiazione.

Il Magnifico Rettore dell’UNIPA, Massimo Midiri, ha sottolineato l’importanza della Targa Florio come “occasione culturale e formativa”, mentre Angelo Pizzuto, Presidente di AC Palermo, ha ricordato la storicità e l’importanza della collaborazione tra l’Università e l’Automobile Club. Marco Rogano, Direttore di ACI Sport, ha evidenziato la centralità dell’evento anche sotto l’aspetto educativo e di sicurezza stradale.

Tra gli appuntamenti principali della settimana, ci sono conferenze di alto livello, come quella di Stefania Auci sulle grandi famiglie siciliane e la presentazione di un volume sulla cultura architettonica siciliana. Non mancheranno inoltre eventi come il workshop sul “tonno e Marsala” e il corso di guida sicura, riservato a studenti e appassionati.

La 109ª edizione della Targa Florio si prospetta ricca di novità, con una programmazione che include diverse gare valide per i campionati italiani di rally e una copertura mediatica di grande portata.

