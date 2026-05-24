Montalbano, Ornella Muti chiude la stagione del Teatro Domenico Popolo

Si è conclusa con la presenza di Ornella Muti la stagione teatrale “Il Fascino del Teatro nel Borgo”, iniziativa promossa dalla Banca della Speranza con il supporto del Comune di Montalbano Elicona e della Regione Siciliana. La rassegna, ospitata dal Teatro Domenico Popolo, è stata guidata dalla direzione artistica di Nicola Calabria e dal coordinamento organizzativo di Emanuela Segreto.

Nel corso della stagione 2025/2026 il programma ha proposto spettacoli di teatro, musica e narrazione con interpreti di rilievo nazionale. Tra gli appuntamenti in cartellone figurano Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con lo spettacolo L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla; Mauro Di Domenico con l’omaggio a Ennio Morricone; Sergio Vespertino con Strafelicissima Palermo; Ettore Bassi con Il Sindaco Pescatore; Antonio Grosso con Minchia Signor Tenente; Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con Letizia va alla guerra, oltre ai contributi di Carlo Muratori e Barbara Arcadi.

A chiudere il cartellone è stato lo spettacolo Racconti di Cinema. L’attrice ha proposto un percorso tra ricordi personali, esperienze professionali e riferimenti ai protagonisti del cinema europeo, accompagnata dai musicisti Raffaele Capolupo alla chitarra, Massimo Buonavita al pianoforte e Marcello Apicella alla voce. L’apertura della serata è stata affidata alla canzone Una lunga storia d’amore di Gino Paoli.

«Questa stagione teatrale rappresenta un risultato importante per Montalbano Elicona. Il teatro si conferma uno strumento concreto di valorizzazione culturale e territoriale. La presenza di artisti di grande livello dimostra che investire nella cultura significa rafforzare l’identità del nostro borgo e consolidarne il ruolo all’interno del panorama regionale», ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro.

L’assessore alla Cultura e spettacolo Fabio Truglio ha evidenziato il consolidamento del ruolo del teatro nella programmazione del territorio, mentre Nicola Calabria ha sottolineato la volontà di costruire una stagione orientata alla qualità artistica, al rapporto con il territorio e all’incontro tra pubblico e spettacolo.

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