Trecastagni, cartelli e fototrappole per tutelare i gatti randagi

A Trecastagni prende forma un’iniziativa finalizzata ad aumentare l’attenzione verso la tutela dei gatti randagi presenti sul territorio comunale e a promuovere comportamenti più prudenti da parte degli automobilisti.

Il progetto prevede l’installazione di cartelli dissuasori in alcune aree frequentate abitualmente dai felini, oltre al posizionamento di fototrappole non visibili, con l’obiettivo di monitorare e scoraggiare eventuali condotte non rispettose. L’intervento punta inoltre a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e della convivenza con gli animali, in particolare durante le ore serali e notturne.

Secondo quanto evidenziato dai promotori, ogni anno si registrano episodi che coinvolgono gatti, cani e altri piccoli animali, riconducibili in alcuni casi a distrazioni, comportamenti negligenti o ad azioni intenzionali.

L’iniziativa è stata promossa dal Movimento I Trovatelli del Sud, composto da volontari e cittadini attivi nella protezione degli animali, in collaborazione con il Comune di Trecastagni. L’obiettivo dichiarato è favorire il rispetto dei limiti di velocità, del codice della strada e della normativa vigente richiamata dai promotori, con riferimento all’articolo 544 del codice penale.

A sostenere il progetto è stato anche un cittadino privato che ha seguito direttamente il percorso avviato lo scorso anno con il primo cartello installato in Corso Vittorio Emanuele. «Si tratta di un piccolo progetto ma significativo, nato già lo scorso anno. Con questo traguardo raggiunto auspichiamo una maggiore attenzione sulle strade per ridurre incidenti e nuove perdite», ha dichiarato.

L’iniziativa guarda inoltre ai comuni limitrofi dell’area etnea, con l’intento di promuovere una maggiore diffusione di azioni orientate alla tutela degli animali.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.