Salute femminile, a Brolo incontro e visite per la prevenzione

Si è tenuta nei locali dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo la giornata di prevenzione senologica dal titolo “PRENDERSI cura INSIEME – dalla conoscenza alla prevenzione”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema del tumore al seno.

L’evento è stato promosso con il coinvolgimento dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, dell’Associazione Salus D’Agostino “Graziella Paino”, di AVIS Sant’Angelo e della Rete Civica della Salute. Le attività sono state coordinate dalla dottoressa Roberta Briguglio, medico oncologo, e dalla dottoressa Elisabetta Privitera, psicologa.

La mattinata si è aperta con un momento informativo rivolto alla cittadinanza, durante il quale le partecipanti hanno seguito gli interventi delle professioniste presenti, focalizzati sull’importanza della prevenzione, dell’informazione sanitaria e dell’attenzione alla salute femminile.

Successivamente è stato avviato lo screening senologico, destinato alle donne di età compresa tra i 30 e i 70 anni. Nel corso della giornata sono stati effettuati complessivamente 25 controlli.

Tra i presenti anche Marisa Briguglio, presidente dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv e coordinatrice provinciale di Messina della Rete Civica della Salute, insieme alla vicepresidente Marilena Foti, al presidente di AVIS Sant’Angelo Antonio Pintaudi e a Michela Palazzolo, componente del direttivo dell’associazione.

Durante l’iniziativa è stato ricordato il contributo della compianta dottoressa Grazia Paino, promotrice delle attività che hanno caratterizzato l’Associazione Salus D’Agostino. Tra queste figura il progetto “La Treccia del Sorriso”, avviato nel 2021 con la raccolta di capelli destinati all’Ospedale San Vincenzo di Taormina per la realizzazione di parrucche rivolte a pazienti oncologici.

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