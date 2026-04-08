Nuova risonanza magnetica attiva al Poliambulatorio Messina Nord

È entrata in funzione la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro, a Messina. L’attivazione dell’apparecchiatura è avvenuta dopo un rinvio iniziale causato da un problema tecnico emerso durante le fasi di allestimento.

Il sistema, appartenente alla categoria da 1,5 Tesla, è dotato di tecnologie di ultima generazione e integra soluzioni basate su intelligenza artificiale. Tali caratteristiche consentono una riduzione dei tempi di esecuzione degli esami, con ricadute sull’organizzazione del servizio e sul comfort dei pazienti. La struttura del tunnel, progettata con dimensioni più ampie e una lunghezza ridotta rispetto ai modelli tradizionali, è stata pensata anche per agevolare i soggetti affetti da claustrofobia.

La nuova apparecchiatura dispone inoltre di bobine dedicate ad alta specializzazione, comprese quelle per indagini “total body”, permettendo prestazioni diagnostiche avanzate anche in ambito oncologico.

L’introduzione del macchinario mira a incidere sulle liste d’attesa, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Il responsabile del Servizio di Radiologia Territoriale, dott. Francesco Nicolosi, ha dichiarato: “L’obiettivo è garantire risposte più rapide ai cittadini di Messina e della provincia”.

La Direzione Strategica, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato: “L’inaugurazione di questa nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti nella qualità dei servizi diagnostici offerti ai nostri pazienti. Questo investimento testimonia il nostro impegno costante nel dotarci delle tecnologie più innovative, migliorando l’efficienza operativa e la tempestività delle diagnosi”.

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