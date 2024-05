Bimba di 10 mesi muore a Noto per possibile ingestione di candeggina

Una tragedia senza precedenti ha scosso la comunità di Noto, in Sicilia, quando una bimba di appena dieci mesi è deceduta, si ipotizza, dopo aver ingerito candeggina. La Procura di Siracusa ha prontamente avviato un’inchiesta per comprendere i dettagli di questo drammatico evento.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, sembra che la piccola possa essere caduta in un secchio contenente il pericoloso liquido mentre gattonava nella propria abitazione. I Carabinieri si sono recati sul luogo della tragedia, trovando una madre devastata dallo shock e accompagnata da altri bambini.

La scoperta della bimba è stata fatta nel pomeriggio di ieri e immediatamente sono scattate le indagini. La famiglia è stata sconvolta dal tragico incidente, con la madre che ha reagito con urla disperate quando si è resa conto di quanto accaduto.

I vicini di casa sono prontamente intervenuti per aiutare, trasportando la piccola al vicino ospedale Trigona senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Tuttavia, nonostante i tempestivi soccorsi, la bambina è giunta al pronto soccorso in condizioni critiche, e poco dopo il suo cuore ha cessato di battere.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica di questo tragico incidente. I militari dell’Arma hanno esaminato attentamente l’appartamento per raccogliere ogni dettaglio utile.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha espresso il dolore della comunità per questa perdita irreparabile, sottolineando l’attesa per gli sviluppi delle indagini condotte dalle autorità competenti.

