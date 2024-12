Mirto, Suino Nero dei Nebrodi: un tesoro da tutelare

Mirto si prepara a ospitare, il 2 gennaio, un convegno di rilevanza territoriale dedicato al Suino Nero dei Nebrodi. L’evento, patrocinato dall’assessorato regionale delle attività produttive e promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Zingales, punta a valorizzare questo prodotto d’eccellenza, simbolo della cultura e della tradizione locale.

Il convegno vedrà la partecipazione di produttori, tecnici, funzionari regionali ed esperti del settore, per discutere temi centrali quali la tracciabilità, la qualità dei derivati, la tutela delle tradizioni e la promozione della cultura locale. È prevista anche una sessione di degustazione, che permetterà di apprezzare il valore autentico dei prodotti legati al Suino Nero.

Il sindaco Zingales ha sottolineato l’importanza di un riconoscimento come la certificazione D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), affermando: “La D.O.P. garantisce che un prodotto sia realizzato in un’area specifica, rispettando elevati standard di qualità e legando le sue caratteristiche al territorio e alle tradizioni locali.” Tale certificazione non solo tutela i consumatori, ma rafforza il valore culturale ed economico del prodotto, proteggendolo da frodi e contraffazioni.

L’evento intende anche stimolare un dialogo sull’impatto occupazionale della filiera. Zingales ha rimarcato come il settore rappresenti un’opportunità per l’economia locale, favorendo l’occupazione e il legame dei giovani con il territorio. “Scegliere alimenti certificati significa sostenere un modello sostenibile e rispettoso delle tradizioni,” ha aggiunto il sindaco.

Infine, il convegno mira a delineare strategie per il consolidamento del Suino Nero dei Nebrodi nei mercati nazionali e internazionali, rafforzando al contempo l’identità del territorio. Mirto, con questo evento, si pone al centro di una riflessione su come tradizione e innovazione possano convergere per garantire un futuro prospero e sostenibile.

