Rifiuti speciali accanto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Milazzo

Il deputato regionale Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana in seguito alla ricezione di una segnalazione con materiale fotografico che documenta un’area recintata accanto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo, destinata allo stoccaggio di rifiuti speciali in condizioni igienico-sanitarie precarie. Sciotto ha chiesto l’intervento dell’ASP di Messina, dell’ARPA Sicilia – Dipartimento di Messina e del Comando dei Carabinieri di Milazzo, sollecitando controlli urgenti e l’adozione di provvedimenti correttivi.

«È del tutto inaccettabile che nei pressi di un’area ospedaliera sensibile come il Pronto Soccorso si possano riscontrare situazioni simili, assimilabili a una discarica a cielo aperto», ha dichiarato il deputato, evidenziando i rischi per la salute pubblica, il compromesso del decoro urbano e l’incompatibilità con i principi di buona gestione sanitaria. Ha inoltre richiesto di verificare la conformità alle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, di procedere, se necessario, alla bonifica dell’area e di definire misure strutturali a lungo termine per evitare il ripetersi di episodi analoghi.

Nell’interrogazione, rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute, Sciotto ha chiesto di individuare eventuali responsabilità gestionali e di predisporre un piano d’intervento concreto e tempestivo. «La salute pubblica non può prescindere dal rispetto delle più elementari condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi deputati alla cura», ha concluso il deputato.

