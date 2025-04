Marsala, tunisino accoltella connazionale per un materasso

È stato convalidato il fermo a carico di un cittadino tunisino di 43 anni, irregolare sul territorio italiano e privo di fissa dimora, accusato di tentato omicidio aggravato ai danni di un connazionale. Il grave episodio si è verificato a Marsala, in Contrada Strasatti, dove un uomo è stato accoltellato all’addome durante un alterco che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scaturito da motivi futili legati alla contesa di un materasso o di una coperta.

L’aggressione, avvenuta con un coltello da cucina di grandi dimensioni, ha causato alla vittima, anch’essa di nazionalità tunisina e in posizione irregolare in Italia, una ferita ritenuta dai sanitari potenzialmente letale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Mazara del Vallo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta in prognosi riservata.

Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Trapani. L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza dei fatti, ha consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile e di procedere al fermo nel giro di poche ore.

Determinanti per l’identificazione dell’autore del reato sono state le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dell’aggressione. Le immagini hanno permesso di ricostruire con precisione lo svolgersi degli eventi e di confermare la responsabilità penale dell’indagato.

“Le prove acquisite – si legge in una nota della Polizia di Stato – sono state fondamentali per fare piena luce sull’accaduto e ricostruire l’intera dinamica del fatto criminoso”.

