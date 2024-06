Miss Mondo: due siciliane tra le Finaliste Nazionali

Domani, 16 giugno, a Gallipoli (Lecce) si terrà la finale nazionale di Miss Mondo, con la partecipazione di due siciliane tra le 25 finaliste: Martina Avagliano di Priolo (SR) e Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari (CT). Entrambe puntano a vincere la corona nazionale, che permetterà loro di rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, il più prestigioso concorso di bellezza mondiale, che ha recentemente incoronato in India Miss World Krystyna Pyszkovà della Repubblica Ceca.

Le selezioni iniziali di Miss Mondo Italia hanno visto la partecipazione di 120 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui nove siciliane. Attraverso diverse fasi di selezione, il gruppo è stato ridotto prima a 50 pre-finaliste e poi a 25 finaliste. Martina e Maria Grazia continuano a rappresentare la Sicilia, non solo con la loro bellezza ma anche con le loro abilità artistiche.

Martina Avagliano, studentessa di canto lirico al Liceo Gargallo di Siracusa, ha impressionato durante una prova di talento con una performance lirica che ha celebrato la libertà femminile. Sui social, numerosi commenti lodano la sua abilità, con molti che sottolineano: “Quale vittoria migliore essere apprezzata per il talento e non solo per la bellezza.” Maria Grazia Ferro, originaria di Mirabella Imbaccari, ha ottenuto il titolo di Miss Mondo Sicilia 2024 durante le selezioni a Catania. Anche il suo paese natale ha mostrato grande entusiasmo per il suo successo.

Giuseppe Stramandino, responsabile del concorso Miss Mondo per Sicilia e Lombardia, ha espresso soddisfazione per i risultati delle concorrenti siciliane. Oltre a Martina e Maria Grazia, altre finaliste siciliane sono Nicole Cena, Sharon Pierro e Lucrezia Mangilli, quest’ultima nota anche per essere stata Miss Ciao Darwin di Canale 5 e recentemente eletta Miss Mondo Lombardia.

In attesa della finale, Grazia Verzi, stilista di Biancavilla (Catania), è stata premiata con il “Miss Mondo Dress Award” per i suoi creativi outfit. Miss World coinvolge 140 Paesi e attira oltre 2 miliardi di spettatori, risultando uno degli eventi televisivi annuali più seguiti a livello globale.

