Inaugurato il nuovo anno del Conservatorio Corelli di Messina

La cerimonia di apertura dell’anno accademico 2025-2026 del Conservatorio “Arcangelo Corelli” si è tenuta ieri al Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, intervenuto in rappresentanza del sindaco Federico Basile. All’iniziativa hanno preso parte autorità istituzionali e rappresentanti del mondo civile, militare e religioso. Presenti anche il presidente del Conservatorio Egidio Bernava Morante, il commissario straordinario del Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, il direttore maestro Antonino Averna, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio accademico.

Nel corso dei saluti, Mondello ha richiamato il ruolo formativo dello studio musicale e il legame consolidato tra l’Amministrazione comunale e il Conservatorio. “Sono particolarmente felice di presenziare stasera, non soltanto per portare la testimonianza della forte sinergia che lega l’Amministrazione comunale al Conservatorio, prestigiosa istituzione che dona lustro alla città di Messina”, ha dichiarato il vicesindaco.

Ha poi ricordato la propria esperienza personale all’interno dell’istituzione, definendola caratterizzata da “grande professionalità, cura, attenzione verso il lavoro”. Mondello ha aggiunto che tali elementi “contribuiscono ad avviare efficacemente alla musica” e a permettere agli studenti di entrare in una dimensione distinta dalla quotidianità.

Il vicesindaco ha infine rivolto un ringraziamento alle figure che operano all’interno del Conservatorio, evidenziando l’impegno quotidiano nel sostegno di un presidio culturale considerato rilevante per la città. “Porgo dunque i miei più sentiti auguri a tutti per il nuovo anno accademico”, ha concluso, definendo il Conservatorio “un prezioso laboratorio di talenti, in cui l’arte incontra la comunità”.

