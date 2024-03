Malore improvviso provoca la morte ad una 70enne a Messina

Una tragedia ha colpito Messina oggi, quando una donna settantenne è morta improvvisamente mentre si apprestava a salire in auto. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, all’incrocio fra via Santa Cecilia e via dei Mille. Secondo le prime informazioni, la vittima ha avuto un malore proprio mentre si preparava a entrare nella sua vettura parcheggiata. La perdita di sangue è stata significativa e, purtroppo, sembra che l’emorragia sia stata fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze del 118, insieme agli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvare la donna. Per permettere le operazioni di soccorso e di indagine, il traffico è stato deviato su strade alternative per diverso tempo.

