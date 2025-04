Ciucci: «L’italia avrà il suo ponte, entro l’estate via ai lavori»

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale economico “Moneta”, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha illustrato lo stato attuale del progetto relativo al ponte sullo Stretto. Il dirigente ha specificato che il Consiglio dei Ministri ha approvato il report IROPI nella giornata di mercoledì, mentre sono attualmente in preparazione le comunicazioni destinate al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Europea, necessarie per la valutazione di incidenza ambientale. La conclusione di tali adempimenti è attesa per il periodo immediatamente successivo alle festività pasquali.

Il via libera definitivo da parte del Cipess è previsto per il mese di giugno. Tale autorizzazione consentirà di procedere con la progettazione esecutiva e l’avvio delle opere preliminari, tra cui l’allestimento dei cantieri, la bonifica da eventuali ordigni bellici, le indagini archeologiche e l’avvio progressivo delle attività espropriative.

Pietro Ciucci ha inoltre smentito alcune informazioni errate diffuse sull’iniziativa, tra cui l’asserzione secondo cui sarebbero già stati spesi miliardi di euro. «Dalla costituzione della società, negli anni Ottanta, sono stati spesi circa 300 milioni», ha precisato l’amministratore delegato, facendo riferimento ai bilanci ufficiali.

Il progetto prevede un investimento totale pari a 13,5 miliardi di euro, che dovrebbe generare un impatto stimato sul PIL nazionale di circa 23 miliardi. L’opera ha già ottenuto l’approvazione da parte del Governo italiano e delle autorità europee.

Ciucci ha inoltre dichiarato che il ponte sarà accompagnato da un vasto piano di investimenti, pari a 70 miliardi, destinati al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie in Sicilia e Calabria. Il consorzio Eurolink, guidato da Webuild, sarà affiancato da partner internazionali quali IHI, Sacyr, Cowi, Parsons Transportation Group ed Edison Next Environment.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁