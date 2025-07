Rimosso un gozzo di 600 grammi a Trapani, intervento riuscito

Presso il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani è stata condotta con esito positivo l’asportazione della tiroide di A.R., donna di 49 anni, la cui ghiandola presentava un ingrossamento di entità eccezionale. L’intervento è stato eseguito dall’équipe guidata da Francesco Marino, direttore della Chirurgia dell’ospedale di Salemi, con la collaborazione di Francesca Gatto, gli anestesisti Paola Chirco e Giovanni Ippati, l’infermiera strumentista Viviana Arpaia e l’infermiere tecnico di anestesia Pierpaolo Mogliacci.

In condizioni normali la tiroide adulta pesa tra i 20 e i 30 grammi, mentre in questo caso la massa asportata superava i 600 grammi. Tale volume, deformando la trachea e comprimendo l’esofago, rendeva difficoltose la respirazione e la deglutizione, oltre a spostare le strutture vascolari del collo. La procedura si è rivelata particolarmente complessa anche a causa di una rara variante anatomica del nervo laringeo destro, assente nel decorso abituale del lato controlaterale, e ha richiesto competenze avanzate di anestesia per intubazioni difficili.

Al termine dell’intervento è stata verificata l’integrità dei nervi ricorrenti e sono state preservate le paratiroidi. La paziente è stata dimessa il secondo giorno postoperatorio con funzioni fonatorie integre e parametri di calcemia nei valori di normalità. “Voglio ringraziare l’intera equipe – ha dichiarato il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti – per la perfetta riuscita di questo complesso intervento, che certifica la qualità della Chirurgia di questa azienda. Intervento seguito poi dalla terapia sostitutiva, a conferma di come i pazienti vengano costantemente seguiti in tutte le fasi, anche pre e post operatorie”.

