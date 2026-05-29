Rapporto Wmo: El Niño potrebbe spingere il 2027 tra gli anni più caldi

Le temperature globali potrebbero continuare a raggiungere livelli senza precedenti nel prossimo quinquennio. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo), secondo cui tra il 2026 e il 2030 la temperatura media annuale del pianeta sarà compresa tra 1,3 e 1,9 gradi oltre i valori registrati nel periodo preindustriale compreso tra il 1850 e il 1900.

Lo studio evidenzia inoltre un’elevata probabilità che uno dei prossimi cinque anni stabilisca un nuovo record assoluto di caldo. La stima indica infatti una possibilità dell’86% che venga superato il primato detenuto dal 2024, già considerato l’anno più caldo mai osservato. Un’attenzione particolare è rivolta al 2027, che potrebbe essere influenzato dagli effetti di El Niño, fenomeno climatico previsto in arrivo verso la fine del 2026 e associato a un marcato aumento delle temperature superficiali dell’Oceano Pacifico.

Il documento, elaborato dal Met Office britannico sulla base delle previsioni fornite da tredici istituti meteorologici internazionali, conferma le indicazioni già contenute nel rapporto pubblicato nel 2025. In quella occasione era stato stimato che il riscaldamento medio globale avrebbe oltrepassato la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali nel quinquennio successivo.

Secondo le nuove elaborazioni, la probabilità che nei prossimi cinque anni almeno un anno registri una temperatura media superiore di oltre 1,5 gradi rispetto al periodo 1850-1900 raggiunge il 91%. Una soglia già superata nel 2024, quando il valore medio globale risultò più alto di 1,55 gradi.

Le aree artiche continueranno a manifestare gli effetti più marcati del cambiamento climatico. Per i prossimi cinque inverni dell’emisfero settentrionale si prevede infatti un incremento medio delle temperature nell’Artico pari a 2,8 gradi rispetto ai valori di riferimento, accompagnato da una ulteriore diminuzione dell’estensione del ghiaccio marino. – Fonte Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo).

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