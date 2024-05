Pensionata truffata a Messina: falsi Carabinieri arrestati

Due individui travestiti da Carabinieri sono stati arrestati in flagranza di reato a Messina, accusati di aver truffato una pensionata, appropriandosi di gioielli per un valore di oltre 500 euro. Il piano è stato interrotto dall’intervento tempestivo dei veri Carabinieri, che li hanno fermati su un’auto a noleggio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i truffatori hanno contattato la vittima, fingendo un incidente stradale coinvolgente il nipote e chiedendo denaro per coprire le spese legali. La donna, spaventata, ha consegnato loro gioielli e oggetti di valore in mancanza di contanti. Fortunatamente, una pattuglia di Carabinieri li ha intercettati poco dopo, recuperando la refurtiva.

Dopo l’arresto, i due malviventi, cittadini campani con precedenti penali, sono stati condotti in caserma e sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza dal Giudice del Tribunale di Messina.

Questo episodio si inserisce in una serie di truffe simili, in cui i criminali si fingono autorità o avvocati per approfittare della vulnerabilità delle vittime, spesso anziane. Gli investigatori invitano alla prudenza e alla verifica delle identità in situazioni simili.

