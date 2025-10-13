Chiaramonte Gulfi, la Polizia di Stato sfila con un’auto storica

La sessantottesima edizione della “Salita dei Monti Iblei”, storica competizione automobilistica che si svolge annualmente a Chiaramonte Gulfi dal 1951, ha registrato anche quest’anno la partecipazione della Polizia di Stato. In apertura della manifestazione, lungo il percorso di gara, ha sfilato un modello d’epoca della Polizia, l’Alfa Romeo “Alfetta 1800”.

Il veicolo, con livrea grigio-verde e stemma della Polizia Stradale, è stato concesso temporaneamente alla Questura di Ragusa dal Museo delle Auto Storiche della Polizia di Stato di Roma.

L’Alfetta 1800, entrata in servizio nel 1973, rappresenta uno dei simboli dell’evoluzione dei mezzi utilizzati dalle forze dell’ordine italiane. Fu impiegata per oltre un decennio sulle autostrade e sulla rete viaria principale, restando operativa fino alla fine degli anni Ottanta.

La sua presenza alla “Salita dei Monti Iblei” ha costituito un richiamo alla tradizione e alla storia della Polizia Stradale, che ha spesso accompagnato le principali competizioni automobilistiche siciliane in funzione di sicurezza e rappresentanza. La manifestazione, considerata tra le più rilevanti del panorama motoristico regionale, continua a richiamare appassionati e piloti da tutta l’isola, mantenendo viva una tradizione sportiva radicata nel territorio ibleo.

