Riprende la linea Atm tra Messina e Villafranca Tirrena

L’Azienda Trasporti Messina ha reso noto che il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Messina, disponendo la sospensione del provvedimento emesso ieri dalla Regione Siciliana. La decisione consente la ripresa del collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena, che tornerà operativo a partire da giovedì 16 ottobre.

In una nota, l’Atm ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando che la pronuncia del Tar conferma la correttezza delle proprie azioni. L’azienda ha inoltre evidenziato come l’attività svolta sia sempre orientata alla tutela dell’interesse pubblico e al mantenimento dei servizi di trasporto per la cittadinanza.

Il provvedimento regionale, ora sospeso, aveva determinato l’interruzione del servizio, creando disagi per gli utenti che quotidianamente utilizzano la linea per raggiungere il centro cittadino. La sospensione decisa dai giudici amministrativi permette dunque il ripristino della normale operatività in attesa della definizione del merito del ricorso.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione dei giudici amministrativi», ha dichiarato l’azienda, ribadendo «la piena legittimità del proprio operato e l’impegno costante nel garantire un servizio efficiente e continuativo alla collettività».

