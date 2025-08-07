Scoperta a Bolognetta coltivazione di 900 piante di Marijuana

Nel corso di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti, la Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una piantagione indoor di oltre 900 piante di marijuana in un magazzino di Bolognetta. All’interno di un casolare in disuso, chiuso e isolato, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia di Bagheria hanno percepito un “forte olezzo di marijuana” e identificato l’unico occupante, un uomo incensurato intento alla cura delle piante ormai alte più di un metro.

La coltivazione era suddivisa in due locali dotati di lampade, climatizzatori e un impianto di areazione realizzato ad hoc per favorire la fioritura. Nel corso dell’ispezione è emerso un sofisticato allaccio abusivo ai contatori elettrici che ha comportato un illecito prelievo di energia stimato in circa 225.000 euro.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti nonché per furto di energia elettrica. Secondo le stime, i proventi derivanti dalla vendita della marijuana avrebbero superato i 100.000 euro.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il responsabile viveva in un nucleo familiare in cui alcuni membri percepivano il Reddito di Inclusione. Tale circostanza è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e all’INPS, al fine dell’annullamento del beneficio e del recupero delle somme indebitamente riscosse.

