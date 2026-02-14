Agguato a Pace del Mela, gambizzato un 41enne di Milazzo

Un uomo di 41 anni, originario di Milazzo e residente a Pace del Mela, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di venerdì scorso all’interno dello stabile in cui vive. L’episodio è stato reso noto soltanto nella giornata successiva per esigenze investigative, mentre proseguono le attività dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo impegnati nell’individuazione dell’autore del gesto.

Secondo la ricostruzione finora disponibile, il 41enne, attualmente disoccupato e noto alle forze dell’ordine, avrebbe risposto al citofono dopo essere stato invitato a scendere nell’androne dell’abitazione. Una volta giunto nell’atrio, si sarebbe trovato di fronte una persona armata che ha esploso alcuni colpi di pistola, colpendolo alla gamba destra e allontanandosi subito dopo.

Nonostante la ferita, l’uomo ha chiesto immediatamente aiuto ed è stato trasportato al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono considerate gravi e si trova tuttora ricoverato in osservazione.

I militari hanno già raccolto la testimonianza della vittima, che avrebbe dichiarato di non aver visto il volto dell’aggressore e di non aver compreso quanto stesse accadendo. Le indicazioni fornite non avrebbero consentito di individuare elementi utili né sull’identità dei responsabili né sul movente dell’azione.

Le indagini risultano complesse anche per la difficoltà nell’acquisire immagini di videosorveglianza, poiché il ferimento è avvenuto in un’area privata. Eventuali riprese presenti nella zona potrebbero tuttavia fornire indicazioni sulle modalità di fuga dell’autore.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e stanno ricostruendo le frequentazioni, i contatti e le attività recenti del ferito, che avrebbe precedenti di lieve entità. Non è stato ancora accertato se tali elementi possano essere collegati all’agguato, né se l’incontro sia stato preceduto da un confronto o da una discussione.

