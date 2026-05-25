Lipari, stop alle visite mediche per il rinnovo delle patenti

A Lipari non risultano più disponibili le visite medico-legali necessarie al rinnovo delle patenti di categoria A e B. La segnalazione arriva dagli otto consiglieri comunali di opposizione, che hanno trasmesso una nota al direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, e al direttore del Distretto sanitario di Lipari, Giuseppe Quaranta, chiedendo spiegazioni e interventi immediati.

Secondo quanto riportato nel documento, l’interruzione del servizio si protrarrebbe da diversi mesi e costringerebbe i residenti dell’isola a recarsi fuori dal territorio per completare le procedure di rinnovo, con conseguenze sul piano organizzativo ed economico.

I firmatari collegano il problema al pensionamento della dottoressa Rita Zingales. Dopo la cessazione dell’incarico, evidenziano, il servizio di Medicina legale e fiscale del Distretto di Lipari non sarebbe stato più assicurato per l’assenza di una sostituzione. Nella nota viene inoltre rilevato che, nonostante la mancata erogazione delle prestazioni, sul portale dell’Asp di Messina il servizio continuerebbe a comparire come attivo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

I consiglieri Gaetano Orto, Adolfo Sabatini, Nuccio Russo, Cristina Dante, Lucy Iacono, Raffaele Rifici, Angelo Portelli e Giorgia Santamaria chiedono il ripristino immediato delle attività e l’accertamento delle ragioni che hanno determinato la sospensione.

Nel documento si legge inoltre che, in assenza di risposte, “ci rivolgeremo alle competenti autorità regionali ed istituzionali affinché vengano accertate responsabilità e omissioni”. Secondo i consiglieri, il disagio colpisce in particolare anziani e lavoratori pendolari, chiamati a sostenere ulteriori spese e tempi di spostamento per usufruire del servizio.

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