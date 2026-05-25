Nuove linee guida Asp Messina per accoglienza e presa in carico

L’Asp di Messina introduce una nuova policy aziendale dedicata alla cultura dell’accoglienza e della relazione con il cittadino, definendo un modello organizzativo che individua nell’umanizzazione un elemento strutturale dell’assistenza sanitaria pubblica. Il documento programmatico, approvato dalla Direzione Strategica, è stato accompagnato dalla predisposizione di un vademecum operativo destinato al personale e orientato a uniformare le modalità di interazione con utenti, pazienti e caregiver.

L’iniziativa amplia il concetto di presa in carico, includendo non soltanto gli aspetti clinici ma anche quelli comunicativi e amministrativi, considerati parte integrante del percorso assistenziale.

Contestualmente è stato avviato un Percorso Formativo Permanente che avrà il compito di tradurre gli indirizzi contenuti nella policy in competenze operative. Il programma, articolato in incontri territoriali itineranti, è stato promosso dalla Direzione Strategica composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

L’obiettivo dichiarato è rendere omogenee le modalità di accoglienza nelle strutture aziendali, comprese quelle sanitarie, territoriali, ospedaliere e amministrative, attraverso il rafforzamento delle competenze relazionali del personale. Tra i temi affrontati figurano ascolto attivo, gestione delle situazioni critiche, comunicazione nelle fasi di attesa e accompagnamento dell’utenza nei percorsi burocratici.

Il coordinamento tecnico-scientifico del progetto è affidato all’UOC Servizio di Psicologia diretta dalla dottoressa Nina Santisi, mentre l’organizzazione e l’accreditamento ECM sono curati dall’UO Formazione. Le attività saranno svolte prevalentemente da psicologi e professionisti interni dell’Asp, con incontri basati su lezioni applicative, simulazioni, casi concreti e sessioni di role-playing.

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