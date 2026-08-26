Ponte sullo Stretto, Salvini: «Cantieri aperti entro l’autunno»

Il passaggio decisivo per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto resta il pronunciamento della Corte dei conti. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, indicando nell’autunno il periodo entro il quale potrebbe arrivare l’apertura dei cantieri.

«Il passaggio più importante è il parere della Corte dei conti. Sono fiducioso», ha dichiarato Salvini, ricordando che lo scorso anno la magistratura contabile aveva fermato l’iter chiedendo ulteriori adempimenti. «In questo anno abbiamo fatto i compiti», ha aggiunto il ministro, facendo riferimento anche al confronto portato avanti con le istituzioni europee.

Secondo Salvini, le interlocuzioni con l’Unione europea sarebbero proseguite anche durante il mese di agosto e da Bruxelles sarebbe arrivata l’indicazione di proseguire lungo il percorso intrapreso. «Conto che entro l’autunno si possa arrivare all’apertura dei cantieri», ha spiegato il vicepremier, atteso oggi al Meeting di Rimini.

Il ministro è intervenuto anche sulle prescrizioni tecniche formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, definendole una procedura ordinaria nell’ambito delle infrastrutture complesse. Salvini ha richiamato i precedenti della Tav, del Mose e del tunnel del Brennero.

«Il CSLP, all’unanimità, con il meglio dell’ingegneria e dei docenti universitari italiani, ha detto: il progetto sta in piedi, partite», ha dichiarato. Le prescrizioni, secondo il ministro, rientrano nel normale processo di definizione della progettazione esecutiva, durante il quale tecnici e ingegneri intervengono sugli aspetti necessari all’avanzamento dell’opera.

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