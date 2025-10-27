Monreale, madre e convivente accusati di violenze sessuali su minori

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito l’arresto di una donna di 44 anni e del suo convivente trentenne, accusati di atti sessuali su minori in concorso. L’indagine è stata avviata lo scorso agosto, dopo una segnalazione giunta al Telefono Azzurro da parte della figlia della donna, che avrebbe riferito episodi di abusi ripetuti all’interno dell’abitazione familiare.

Secondo quanto ricostruito, la minore e il fratello maggiore, entrambi figli biologici della donna arrestata, sarebbero stati coinvolti dalla coppia in condotte a sfondo sessuale. Gli operatori del servizio d’ascolto, valutata la gravità del racconto, hanno informato immediatamente le forze dell’ordine, permettendo un intervento rapido e l’apertura di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

L’attività investigativa, condotta anche attraverso accertamenti tecnici, avrebbe delineato un contesto di isolamento sociale e condizioni familiari compromesse. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno sequestrato telefoni cellulari, computer e altro materiale informatico ritenuto utile per l’analisi dei contenuti digitali. L’appartamento in cui si sarebbero verificati i fatti è stato sottoposto a sequestro.

I due minori sono stati trasferiti in una comunità protetta. La donna e il compagno sono stati condotti presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” e sono attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

