Isole minori, la Regione approva il piano per i collegamenti marittimi

La giunta regionale siciliana ha approvato due delibere finalizzate a garantire la continuità dei collegamenti marittimi con le Isole minori e a evitare che gli aumenti dei costi dei servizi si traducano in rincari delle tariffe per cittadini e turisti. I provvedimenti sono stati presentati dall’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

La prima misura riguarda le compensazioni dovute a Liberty Lines per il trasporto passeggeri mediante unità veloci. La verifica dell’equilibrio economico-finanziario ha evidenziato, per il triennio 2025-2027, una sotto-compensazione complessiva di 8,23 milioni di euro. La Regione ha quindi autorizzato il ripiano delle somme attraverso pagamenti trimestrali, anziché annuali, anche alla luce delle esigenze di liquidità manifestate dalla compagnia in relazione all’aumento dei costi del carburante.

«Mettiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire l’equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, richiamando la tutela della mobilità delle comunità isolane e del comparto turistico.

La seconda delibera consente all’assessorato di proseguire l’iter per una nuova convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Società di navigazione siciliana spa. L’obiettivo è trasferire alla Regione, dal 10 ottobre 2027, i servizi oggi di competenza ministeriale, esclusi i collegamenti per Ustica e la tratta Eolie-Napoli. Per il 2027 è previsto un costo aggiuntivo di 2,3 milioni di euro.

Aricò ha sottolineato l’obiettivo di assicurare «continuità e qualità di un servizio essenziale» e ha auspicato il completo trasferimento alla Regione della gestione dei servizi marittimi regionali.

D’intesa con l’assessore alla Salute Marcello Caruso, è stata inoltre autorizzata la gratuità delle tratte per il personale del servizio di emergenza-urgenza Seus 118.

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