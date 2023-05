Incidente Giammoro: l’operaio di Gualtieri Sicaminò rischia l’ergastolo

L’operaio di Gualtieri Sicaminò Francesco Mondo è stato sottoposto a giudizio immediato per il reato di omicidio stradale aggravato. La vittima è stata Francesca Parisi, una donna di 58 anni che è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali sulla strada Nazionale di Giammoro.

Il tragico incidente si è verificato il 9 febbraio scorso intorno alle 18. Francesco Mondo, alla guida della sua Ford Fiesta, era in stato di ebbrezza alcolica e ha deciso di dare alla fuga subito dopo l’investimento della donna. Secondo le indagini dei carabinieri, il conducente stava percorrendo la strada nazionale di Giammoro alla velocità di 54 km/h, una velocità troppo elevata per le condizioni bagnate del manto stradale e per la scarsa illuminazione naturale della carreggiata. A causa di questa imprudenza, Francesca Parisi è stata investita e proiettata a distanza di 3 metri, subendo un “trauma encefalico con fratture multiple del cranio ed estesa emorragia subaracnoidea” che ne ha causato il decesso.

Dopo l’incidente mortale, l’operaio di Gualtieri Sicaminò si è dato alla fuga, ma è stato successivamente arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora, su richiesta della pubblica accusa Veronica De Toni, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Giovanni De Marco ha emesso il decreto per il giudizio immediato.

Francesco Mondo è accusato di omicidio stradale aggravato per negligenza, imprudenza, imperizia e colpa specifica consistita nell’essersi posto alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,7 grammi/1itro. Ora dovrà affrontare il processo e rischiare l’ergastolo per la morte di Francesca Parisi.

© Riproduzione riservata.