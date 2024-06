“Ttattà Go” un progetto per promuovere il turismo locale

Un protocollo d’intesa è stato siglato tra AMV Idealab S.r.l., con sede legale a Piraino, e il Comune di Gioiosa Marea, al fine di promuovere il turismo nell’area tirrenico-nebroidea della Sicilia tramite la piattaforma “Ttattà Go”. La società, rappresentata dal Sig. Antonino Scaffidi Chiarello (nella foto), ha sede legale nella Zona Industriale di Gliaca di Piraino.

L’obiettivo principale è valorizzare il patrimonio naturalistico, enogastronomico e storico-culturale locale. La piattaforma sarà promossa attraverso il sito web ufficiale del Comune, pagine social, eventi organizzati dall’Amministrazione e QR code popup NFC collocati presso i punti di interesse del territorio, che rimanderanno a pagine web specifiche su www.ttattago.com. La durata dell’accordo è di un anno, rinnovabile automaticamente salvo rescissione tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

L’iniziativa “Ttattà Go” permette ai cittadini e ai visitatori di esplorare il territorio in modo innovativo, partecipando a eventi locali e superando barriere linguistiche grazie a un chatbot geolocalizzato disponibile su Telegram e Facebook. Questo strumento offre informazioni immediate e dettagliate sulle attrazioni locali, con descrizioni e mappe accessibili senza bisogno di scaricare ulteriori applicazioni.

Il Comune di Gioiosa Marea si impegna a supportare il progetto attraverso una conferenza stampa iniziale, promozioni sui propri canali ufficiali, collaborazioni con media locali per una copertura mediatica estesa, e sessioni formative per esercenti e associazioni locali. Inoltre, il Comune sosterrà eventi promozionali e aprirà canali di feedback per migliorare continuamente il servizio offerto.

Il progetto mira a migliorare la fruibilità del territorio per turisti e cittadini, rendendo più semplice scoprire cosa fare, vedere e mangiare nella zona. La presenza di un chatbot bilingue facilita l’interazione, rendendo le informazioni accessibili a un pubblico più vasto e migliorando l’esperienza turistica complessiva.

