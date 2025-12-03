Incontro al Circolo Roma di Gioiosa Marea sull’autonomia differenziata

Si terrà il 12 dicembre 2025, nei locali del “Circolo Roma” di Gioiosa Marea, un incontro dedicato all’analisi delle ricadute economiche e sociali dell’autonomia differenziata. L’iniziativa, in programma in via Umberto I n. 156, prevede l’avvio delle registrazioni alle 15.30 e l’inizio dei lavori alle 16.00.

La sessione introduttiva sarà aperta dagli interventi di Antonio Scaffidi, componente della Deputazione del Circolo Roma, di padre Antonio Mancuso, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, di Lara Trifilò, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, di Maria Faranda, presidente ANCL UP Messina, e di Dante Cutugno, presidente AGCDL Messina. La conduzione dell’incontro è affidata ad Adamo Maurizio, presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina.

La relazione principale sarà tenuta dal professor Antonio Saitta, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Messina, che proporrà un approfondimento sugli aspetti normativi e istituzionali del tema. Seguirà un confronto tra esponenti delle istituzioni nazionali e regionali. Interverranno l’onorevole Tommaso Calderone, deputato della Camera, la senatrice Dafne Musolino e l’onorevole Calogero Leanza, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana.

La chiusura dei lavori è prevista per le 19.00. L’appuntamento è gratuito e riconosciuto come valido ai fini della formazione professionale continua. Sono attribuiti tre crediti formativi deontologici per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina e due crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati di Patti.

👁 Articolo letto 147 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.