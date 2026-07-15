Processi più rapidi al Tribunale di Patti: raggiunti gli obiettivi Pnrr

Il Tribunale di Patti ha raggiunto gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di riduzione dei tempi della giustizia penale, registrando risultati superiori ai target previsti. Dal monitoraggio emerge infatti una significativa diminuzione del disposition time, ossia del tempo medio necessario alla definizione dei procedimenti.

L’indicatore relativo al settore penale si è attestato a 202 giorni, un valore nettamente inferiore ai 368 giorni previsti dal Pnrr. Il calo rispetto alla baseline del 31 dicembre 2019 è pari al 45,11%, superando ampiamente la riduzione del 25% richiesta dal Piano.

L’aggiornamento statistico al 30 giugno evidenzia inoltre la definizione di 1.223 procedimenti, a fronte di 1.365 fascicoli pendenti. Analizzando i diversi ambiti, il disposition time risulta di circa 82 giorni per il settore Gip-Gup, mentre raggiunge circa 430 giorni nella fase dibattimentale.

Il presidente del Tribunale di Patti, Mario Samperi, ha sottolineato che «il risultato assume ancora maggiore rilievo se si considera che esso è stato raggiunto in un contesto caratterizzato dalla trattazione di procedimenti particolarmente complessi e di rilevante impatto sul territorio, nonché in presenza di persistenti criticità legate alle dotazioni organiche». Samperi ha inoltre evidenziato come «nonostante tali difficoltà, il Tribunale è riuscito a ridurre sensibilmente le pendenze penali, migliorando costantemente gli indicatori di efficienza», attribuendo il traguardo «a uno straordinario lavoro di squadra che ha visto impegnati magistrati, personale amministrativo, addetti all’Ufficio per il Processo e magistratura onoraria».

Nel precedente monitoraggio dedicato al settore civile, il Tribunale aveva già ottenuto risultati rilevanti, con una riduzione del 96,9% dei procedimenti iscritti a ruolo al 31 dicembre 2016 e un disposition time sceso a 553 giorni, pari a un calo del 56,4% rispetto al 2019, dato che rappresentò la migliore variazione percentuale registrata a livello nazionale. Nei prossimi giorni è attesa la diffusione dei nuovi dati relativi al comparto civile.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.