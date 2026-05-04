Attualità

Inaugurato a San Giorgio il riqualificato campo di calcetto

lunedì 04.05.2026 - 20:57:42
276

Campetto di San Giorgio

È stato inaugurato a San Giorgio, frazione di Gioiosa Marea, il rinnovato campo di calcetto dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”.  “Restituiamo agli studenti uno spazio riqualificato, sicuro e adeguato alle loro esigenze: lo sport rappresenta un elemento formativo e di aggregazione”, ha dichiarato il primo cittadino nel corso dell’inaugurazione.

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento regionale pari a 40 mila euro, destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive. Il campo è stato oggetto di interventi di ammodernamento finalizzati a garantire maggiore funzionalità e sicurezza, rendendolo fruibile sia dagli studenti dell’istituto sia dai giovani residenti nel territorio.

CanaleSicilia

Campetto di San Giorgio

Campetto di San Giorgio


👁 Articolo letto 276 volte.
© 2026 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
lunedì 04.05.2026 - 20:57:42
276


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top