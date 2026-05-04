Inaugurato a San Giorgio il riqualificato campo di calcetto

È stato inaugurato a San Giorgio, frazione di Gioiosa Marea, il rinnovato campo di calcetto dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”. “Restituiamo agli studenti uno spazio riqualificato, sicuro e adeguato alle loro esigenze: lo sport rappresenta un elemento formativo e di aggregazione”, ha dichiarato il primo cittadino nel corso dell’inaugurazione.

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento regionale pari a 40 mila euro, destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive. Il campo è stato oggetto di interventi di ammodernamento finalizzati a garantire maggiore funzionalità e sicurezza, rendendolo fruibile sia dagli studenti dell’istituto sia dai giovani residenti nel territorio.

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