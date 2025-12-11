Sicilia Express, potenziati i collegamenti ferroviari per le festività

Il servizio ferroviario “Sicilia Express” aumenterà il numero delle corse per il periodo natalizio al fine di rispondere alla crescente domanda dei siciliani residenti nel Nord Italia. Sono state fissate due partenze da Torino verso l’isola, programmate per il 20 e il 27 dicembre, mentre i rientri sono previsti il 5 e il 10 gennaio 2026. I posti disponibili sui convogli diretti in Sicilia saranno complessivamente 1100. I biglietti, con tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro, saranno in vendita dalle ore 12 di sabato 13 dicembre.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha evidenziato che «il Sicilia Express si conferma non solo un successo organizzativo, ma anche un simbolo di attenzione verso i bisogni dei siciliani». Schifani ha aggiunto che «grazie al raddoppio delle corse, più siciliani potranno tornare nella propria terra d’origine in modo comodo, sicuro ed economico».

L’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato che «l’iniziativa del Sicilia Express, fortemente voluta dal mio assessorato, si conferma un’iniziativa vincente e molto apprezzata». Aricò ha precisato che il progetto «non si limita a garantire un collegamento ferroviario, ma offre un servizio che tiene insieme identità, tradizioni e modernità».

Il viaggio prevede intrattenimento a bordo con musica dal vivo, animazione e degustazioni di prodotti tipici. Tra gli artisti presenti figurano Lello Analfino e il tenore Alberto Urso. Il convoglio raggiungerà Messina, da cui partiranno due sezioni dirette rispettivamente a Siracusa e a Palermo Centrale. L’iniziativa si inserisce nel piano regionale per il potenziamento della mobilità.

I biglietti saranno disponibili sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso i canali Trenitalia, inclusi app, biglietterie e self-service. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul portale www.siciliaexpress.eu.

