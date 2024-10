Collaborazione Regione-Komen: prevenzione tumore seno in Sicilia

Un’importante iniziativa per la prevenzione dei tumori al seno in Sicilia è stata avviata grazie a un accordo tra la Regione e Komen Italia, associazione di volontariato specializzata nella diagnosi precoce del cancro alla mammella. Firmato a Palermo dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo e dalla presidente dell’associazione Daniela Andreina Terribile, l’accordo prevede che, per dodici mesi, un’unità mobile equipaggiata con un mammografo digitale e altre tecnologie diagnostiche all’avanguardia attraversi le nove province siciliane per effettuare screening oncologici.

Il progetto è stato lanciato il primo ottobre, giornata di apertura del mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. Durante la cerimonia di presentazione, tenutasi presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo, Volo ha dichiarato: «Un progetto molto importante che mira a raggiungere le donne nelle aree più svantaggiate della Sicilia, aumentando così la partecipazione agli screening e migliorando le percentuali di guarigione». Il programma è frutto della collaborazione tra Komen Italia e il Dasoe, il Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie, che lavoreranno insieme alle Asp locali per garantire il pieno coordinamento delle attività e la continuità delle cure.

L’unità mobile, inaugurata a Palermo, rimarrà in piazza Verdi fino al 3 ottobre per offrire visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali. Contemporaneamente, un’altra unità sarà attiva a Catania, in Piazza Federico di Svevia – Castello Ursino, dove verranno effettuate visite senologiche. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di Komen Italia denominata “La prevenzione è il nostro capolavoro”, che punta a promuovere il benessere femminile attraverso la diffusione di buone pratiche di salute.

La presidente di Komen Italia, Terribile, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le istituzioni e l’associazione, dichiarando: «Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale per raggiungere le donne che vivono nelle aree periferiche o meno servite della Sicilia». Oltre agli screening, l’accordo prevede anche l’organizzazione di eventi educativi e laboratori teorico-pratici dedicati alla promozione della salute e del benessere. Per garantire l’efficacia del programma, è stata istituita una cabina di regia composta da rappresentanti del Dasoe, di Komen Italia e dei nove Centri gestionali screening delle Asp.

