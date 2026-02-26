Il “Treno del Ricordo” arriva alla stazione di Palermo Centrale

È giunto alla stazione di Palermo Centrale il “Treno del Ricordo”, iniziativa giunta alla terza edizione e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il convoglio storico, messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS, attraversa l’Italia in undici tappe proponendo al suo interno una mostra itinerante che ricostruisce il viaggio degli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il viceprefetto vicario di Palermo Patrizia Adorno, l’assessore comunale al Personale e servizi demografici Dario Falzone, il responsabile produzione Sicilia di Trenitalia Ferdinando Alessandro e una delegazione dell’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita. L’evento è stato aperto dall’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

Il treno, fermo all’ottavo binario fino alla serata del 27 febbraio, rappresenta la decima tappa di un percorso iniziato a Trieste e proseguito in diverse città italiane. I visitatori possono accedere alla mostra nel pomeriggio del 26 febbraio dalle 13.30 alle 19.00 e il 27 febbraio dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.30.

La tappa palermitana è affiancata dall’iniziativa “La memoria è un viaggio”, realizzata dal Teatro Biondo in collaborazione con il Museo Civico “Baldassarre Romano” di Termini Imerese e diretta dal regista Leonardo Petrillo. Gli allievi della Scuola di recitazione del Teatro Biondo accompagnano il pubblico con racconti tratti dal volume “Popolo in fuga – Sicilia terra d’accoglienza” di Fabio Lo Bono.

Il percorso espositivo si sviluppa in cinque carrozze con materiali multimediali, documenti, immagini d’archivio e oggetti appartenuti agli esuli, custoditi nel Magazzino 18 di Trieste. Una sezione, introdotta nell’edizione 2026, è dedicata al coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso elaborati del concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo” e il progetto “Il Viaggio del Ricordo”. Il convoglio concluderà l’itinerario a Siracusa tra il 28 febbraio e il 1° marzo. L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno del Ricordo.

