Incidente stradale sulla A29: donna di Castelvetrano perde la vita

Nelle prime ore di questa notte, sulla autostrada A29, che collega Mazara del Vallo a Palermo, si è verificato un tragico incidente mortale. La vittima, una donna residente a Castelvetrano identificata con le iniziali G.M., ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due veicoli.

L’incidente ha avuto luogo a breve distanza dallo svincolo di Campobello di Mazara. Un SUV Range Rover Evoque, guidato da un uomo residente a Campobello di Mazara, ha tamponato violentemente una Fiat Punto, alla cui guida si trovava la donna sfortunata. A seguito dell’impatto, la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto e ha purtroppo perso la vita sul colpo.

Fortunatamente, l’amica che accompagnava la vittima, identificata con le iniziali E.B., è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, in quanto non ha riportato alcuna ferita significativa.

Le autorità competenti sono intervenute prontamente sulla scena dell’incidente. Tre ambulanze del servizio sanitario 118 provenienti da Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo sono state dispiegate per prestare assistenza. Inoltre, sono giunte sul posto una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia Stradale per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire il recupero dei veicoli e l’esecuzione delle indagini in corso.

