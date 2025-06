Processo a Patti a sette giovani per spaccio a Sant’Agata Militello

È stato fissato per l’11 settembre prossimo davanti al Tribunale di Patti l’inizio del processo a carico di sette giovani, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, accusati di aver gestito un traffico di droga tra Sant’Agata di Militello e i comuni limitrofi. Tra gli imputati figura Valentino Pennisi, 24 anni, tratto in arresto nel novembre scorso, mentre per gli altri sei è stato disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza: Sant’Agata di Militello, Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi.

Il giudice per l’udienza preliminare di Patti, Ugo Domenico Molina, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Andrea Apollonio, ritenendo fondate le accuse di spaccio nei confronti degli indagati. La difesa è affidata agli avvocati Giuseppe Mancuso, Alessandro Pruiti Ciarello, Marco Vicari e Rosario Di Blasi.

L’indagine è stata condotta dalla sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello, che ha ricostruito la rete di spaccio gestita da Pennisi, già noto alle forze dell’ordine. Le attività illecite, sviluppate nel corso del 2022, hanno coinvolto un gruppo composto da amici e parenti, che avrebbero promosso la vendita di hashish e cocaina a un ampio numero di giovani, compresi studenti, in orari diversi della giornata. Il fenomeno aveva suscitato preoccupazione tra alcuni residenti, portando all’avvio delle indagini e all’operazione dell’Arma eseguita il 18 novembre scorso.

