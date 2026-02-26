Riposto, contributi per case danneggiate dal ciclone Harry

Il Comune di Riposto ha avviato la procedura per l’accesso alle misure di immediato sostegno destinate ai privati le cui abitazioni siano state danneggiate dal ciclone Harry. L’intervento segue l’ordinanza emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di Protezione Civile, adottata a seguito degli eventi meteorologici straordinari che hanno interessato il territorio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, individuato quale soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, ha disposto che i sindaci dei comuni coinvolti trasmettano entro il 10 marzo 2026 la Modulistica B1 compilata dai cittadini richiedenti. Il contributo, riservato esclusivamente ai soggetti privati e non esteso alle attività economiche e produttive, è destinato alle abitazioni principali, abituali e continuative compromesse nella loro funzionalità. L’importo massimo concedibile è fissato in 5.000 euro.

Le istanze saranno valutate solo se presentate mediante la modulistica prevista e subordinate alla verifica, da parte degli uffici tecnici comunali, del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso, nonché della correttezza formale della documentazione. Le domande dovranno pervenire al Comune di Riposto entro l’8 marzo, con consegna cartacea entro le ore 12 del 6 marzo, corredate dagli elaborati tecnici, atti e materiale fotografico attestanti natura ed entità dei danni.

“Si tratta di una misura concreta a sostegno delle famiglie che hanno subito danni – afferma il sindaco Davide Vasta – Invito tutti i cittadini interessati a presentare istanza nei termini previsti e con la documentazione completa, così da consentire agli uffici di effettuare rapidamente le verifiche e trasmettere le richieste agli organi competenti. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase dell’iter per garantire supporto alla nostra comunità”.

