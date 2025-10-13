Frane a Brolo, 6,2 milioni per il consolidamento di Iannello

A Brolo, in provincia di Messina, è stato approvato un intervento di consolidamento per la frazione di Iannello inferiore, finanziato con un importo complessivo di 6,2 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. L’opera, finalizzata alla messa in sicurezza del versante ovest del centro abitato, rientra nelle attività della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, diretta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Destiniamo alla stabilizzazione di questo versante – ha dichiarato Schifani – sei milioni di euro, necessari per la messa in sicurezza di un’area estremamente vulnerabile sotto il profilo geomorfologico. La razionalizzazione delle risorse è indispensabile per garantire la salvaguardia del territorio e il recupero di aree fortemente a rischio».

Gli uffici regionali, coordinati da Sergio Tumminello, hanno completato l’acquisizione del progetto esecutivo e avviato l’iter amministrativo per la pubblicazione della gara d’appalto, prevista entro la fine del 2025. L’intervento è atteso da tempo dai residenti, dopo i frequenti episodi di frane e smottamenti che hanno danneggiato sottoservizi, infrastrutture e la strada provinciale 143, più volte interessata dal crollo di massi.

Le opere previste comprendono sistemi di drenaggio, paratie di pali trivellati, pareti di placcaggio, terrazzamenti con muri in gabbioni metallici e interventi di raccolta delle acque meteoriche, oltre a misure di ingegneria naturalistica per il ripristino ambientale. L’obiettivo è ridurre il rischio di scivolamento del pendio e garantire la sicurezza di un’area ad alta densità residenziale e strategica per la viabilità del comprensorio.

