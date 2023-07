Carenza medici, Asp Messina si mobilita per fronteggiare le criticità

Unione di sforzi per garantire l’assistenza sanitaria nei reparti provinciali di Messina.

A partire dal 24 luglio, l’Asp di Messina si impegna a seguire nuove disposizioni regionali per affrontare la carenza di medici in alcuni ospedali provinciali. La direttiva prevede la rotazione temporanea dei medici e l’attivazione di procedure concorsuali per assunzioni, con l’obiettivo di garantire un corretto funzionamento delle strutture ospedaliere.

A partire dal prossimo 24 luglio, l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina adotterà nuove strategie per fronteggiare la persistente carenza di personale medico in alcuni ospedali della provincia. La decisione fa seguito a una direttiva firmata dal dirigente generale, Salvatore Jacolino, e dall’assessore Regionale alla Sanità, Giovanna Volo.

La direttiva sottolinea l’importanza di garantire il corretto funzionamento dei reparti di emergenza e urgenza e dei piccoli ospedali provinciali, per preservare i livelli essenziali di assistenza. Pertanto, l’Asp si impegnerà ad autorizzare assunzioni di personale medico, in particolare nelle aree di emergenza e urgenza, seguendo le previsioni annuali di fabbisogno e mantenendo l’equilibrio economico/finanziario.

Tuttavia, la distribuzione disomogenea del personale a favore degli ospedali cittadini a scapito di quelli provinciali continua a rappresentare una criticità. Per affrontare questa situazione, l’Asp ha elaborato una serie di proposte di supporto, che prevedono la rotazione temporanea dei medici con specializzazione in medicina d’emergenza/urgenza o discipline equipollenti. Tale rotazione avverrà all’interno dei presidi ospedalieri appartenenti alla stessa Azienda, seguendo le previsioni legislative e contrattuali.

Parallelamente, l’Asp garantirà la destinazione prioritaria di specializzandi in servizio presso la stessa Unità Operativa per favorire la formazione specialistica. Saranno, inoltre, attivate procedure concorsuali per reclutare personale medico da destinare ai pronto soccorso, offrendo la possibilità di partecipazione agli specializzandi iscritti dal secondo all’ultimo anno della scuola di specializzazione.

L’obiettivo primario è raggiungere lo “zero chiusure” delle aree di emergenza e pronto soccorso e mantenere la funzionalità dei piccoli ospedali provinciali. A tal fine, le Aziende ospedaliere delle province di Catania, Palermo e Messina collaboreranno per garantire una distribuzione equilibrata delle assunzioni tra gli ospedali cittadini e quelli provinciali.

Infine, l’Asp valuterà la possibilità di stipulare convenzioni con altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per coprire le necessità assistenziali delle aree di emergenza e urgenza, soprattutto nei presidi con maggiori criticità.

Queste misure mirano a migliorare la situazione nel medio e lungo termine, affrontando le criticità attuali e garantendo un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva per tutti i cittadini della provincia di Messina.

