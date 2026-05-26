Capo d’Orlando, arrestato 48enne con circa 200 grammi di droga

Operazione antidroga dei Carabinieri nei giorni scorsi a Capo d’Orlando, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il soggetto, già noto alle Forze dell’ordine, è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello nel corso di un’attività mirata al contrasto del traffico e della diffusione di droga sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, durante il controllo i militari hanno trovato il 48enne in possesso di circa 6 grammi di marijuana. L’accertamento è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo attraverso una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’immobile, tra la camera da letto e un ripostiglio, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente: circa 175 grammi di marijuana e 19 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle operazioni, l’uomo avrebbe anche tentato di liberarsi di parte della sostanza in suo possesso, lanciando dalla finestra un pacchetto di sigarette contenente alcune dosi. Il materiale è stato recuperato immediatamente dai militari intervenuti.

Al termine delle attività il 48enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza sequestrata sarà sottoposta ad analisi presso il R.I.S. dei Carabinieri di Messina.

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