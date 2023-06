Matteo Salvini difende il ponte sullo Stretto: “Una farsa comica”

Dopo la marcia contro il ponte sullo Stretto, Matteo Salvini ha risposto su Facebook ai critici dell’opera. Il vicepremier ha difeso il progetto definendo gli oppositori con teorie assurde e insulti. Salvini ha liquidato la questione come una farsa comica, sottolineando le idee e il futuro rappresentati dal collegamento tra Sicilia e Calabria.

Ecco il post di Salvini: Da una parte idee, progetti e voglia di Futuro di chi non vede l’ora di collegare Sicilia e Calabria con il resto d’Italia e l’Europa. Dall’altra i NO PONTE, che sfilano a suon di “Salvini vaff***ulo” ed esilaranti teorie che – sentite bene – vedono il Ponte e il Mose come progetti voluti per scopi di guerra (!!!). Siamo alle comiche!

