Etna in eruzione, stop agli arrivi all’aeroporto di Catania

L’intensificazione dell’attività eruttiva dell’Etna ha determinato la sospensione degli arrivi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, con conseguenze sul traffico aereo regionale e il trasferimento di parte delle operazioni verso lo scalo di Palermo. L’eruzione ha prodotto una colonna di cenere alta oltre un chilometro e mezzo sopra la sommità del vulcano, inizialmente diretta verso sud, successivamente verso la città di Catania e infine a sud-ovest, provocando la ricaduta di materiale piroclastico in diversi comuni pedemontani, tra cui Nicolosi e Mascalucia.

Le restrizioni nello scalo etneo sono state introdotte in due fasi. In un primo momento le autorità aeronautiche hanno disposto la chiusura del settore B2, limitando gli arrivi e consentendo fino a cinque movimenti orari, con il solo decollo degli aeromobili già presenti in pista. Successivamente è stato disposto il blocco completo degli arrivi, mentre la Società Aeroporto Catania ha invitato i passeggeri a verificare preventivamente lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere Fontanarossa.

Lo scalo di Palermo ha assorbito parte del traffico deviato. In una nota, Gesap ha comunicato che, secondo i dati aggiornati alle 17.30, sono stati gestiti 23 voli in arrivo aggiuntivi.

L’attività vulcanica è stata monitorata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, che ha registrato intorno alle 7.45 emissioni di cenere dalla bocca posta sull’alto fianco orientale del cratere Voragine. Il fenomeno si è intensificato circa un’ora dopo. Il direttore del Dipartimento Vulcani dell’Ingv, Stefano Branca, ha spiegato che «l’attività stromboliana e l’emissione di cenere rappresentano ormai una costante degli ultimi 25 anni», evidenziando il cambiamento del comportamento eruttivo dell’Etna. L’Ingv ha inoltre segnalato valori elevati del tremore vulcanico, in costante aumento, con il livello di allerta per il traffico aereo innalzato da arancione a rosso.

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