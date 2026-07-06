Carburanti, prezzi in aumento: il gasolio supera 2 euro in autostrada

Nel corso dei primi giorni di luglio i prezzi dei carburanti hanno registrato un nuovo incremento, in linea con le previsioni successive alla conclusione dello sconto sulle accise. L’aumento ha interessato in particolare il gasolio, che nella modalità self service lungo la rete autostradale ha superato i 2 euro al litro, mentre la benzina si è avvicinata alla stessa soglia.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso i dati aggiornati dell’Osservatorio prezzi relativi a domenica 5 luglio 2026. Secondo la rilevazione, il costo medio nazionale in modalità self service è salito a 1,841 euro al litro per la benzina, rispetto agli 1,820 euro del giorno precedente, mentre il gasolio è passato da 1,899 a 1,922 euro al litro. In autostrada il prezzo medio della benzina self ha raggiunto 1,932 euro al litro, in aumento rispetto a 1,907 euro, mentre il gasolio è arrivato a 2,004 euro al litro contro gli 1,978 registrati sabato.

L’incremento dei listini arriva nonostante il recente calo delle quotazioni del petrolio, con il greggio sceso da un massimo di 120 dollari al barile registrato ad aprile a meno di 70 dollari negli ultimi giorni. Prima della sospensione dello sconto fiscale, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, aveva dichiarato: «I prezzi dei carburanti sono in calo continuo, vedremo come vanno le trattative su Hormuz».

Sul fronte delle associazioni dei consumatori, il Codacons stima che il mancato rinnovo della riduzione delle accise comporterà una maggiore spesa pari a circa 1,4 miliardi di euro l’anno per gli automobilisti italiani tra rete ordinaria e autostradale.

La vicenda ha assunto anche una dimensione politica. Il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti ha dichiarato: «C’è caldo: si consiglia di dichiarare sotto l’ombrellone. Un colpo di sole, infatti, può far dare i numeri. Il Codacons, come troppo spesso accade, diffonde dati e previsioni che vengono puntualmente smentiti dai fatti». L’associazione dei consumatori ha replicato affermando: «Gelmetti prende lucciole per lanterne».

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