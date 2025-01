Perquisizioni nel carcere di Messina, indagini su detenuti e agenti

Questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Messina, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno effettuato una serie di perquisizioni all’interno della Casa Circondariale di Messina “Gazzi” e in alcuni locali esterni. L’operazione ha riguardato 21 detenuti e nove agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso l’istituto, oltre a quattro persone sottoposte a indagine a piede libero o agli arresti domiciliari, per un totale di 34 soggetti coinvolti.

L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha l’obiettivo di verificare l’esistenza di un gruppo organizzato dedito all’introduzione illecita di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all’interno del carcere. Secondo gli inquirenti, alcuni agenti avrebbero agevolato tali attività, consentendo ai detenuti di mantenere comunicazioni con l’esterno e di gestire il traffico di droga.

Le indagini hanno portato alla luce una rete di comunicazioni telefoniche tra detenuti e soggetti esterni, nonché un’attività di consumo e cessione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario.

L’inchiesta, attualmente in fase preliminare, prosegue nel massimo riserbo per garantire il corretto esercizio del diritto di cronaca e per evitare la diffusione di informazioni non corrette.

Si sottolinea che tutti gli indagati sono, fino a prova contraria, da considerarsi innocenti, in attesa di un eventuale processo che si svolgerà nel rispetto del contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale. Il procedimento potrebbe concludersi con la dimostrazione dell’assenza di responsabilità a carico degli indagati.

