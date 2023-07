Rapina due esercizi commerciali a Messina, arrestato 41enne

Arrestato un cittadino messinese di 41 anni sospettato di rapine armate a una tabaccheria e a un’agenzia di scommesse nel centro di Messina.

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione congiunta per arrestare un cittadino messinese di 41 anni, sospettato di aver commesso due rapine armate ai danni di esercizi commerciali nel centro cittadino. L’uomo avrebbe utilizzato un coltello per minacciare le vittime e sottrarre ingenti somme di denaro.

Le rapine sono avvenute il 27 maggio e il 3 giugno scorsi. Nella prima occasione, l’indagato avrebbe rapinato una tabaccheria, portando via la somma di €4.500. Nella seconda rapina, compiuta presso un’agenzia di scommesse, avrebbe sottratto €2.800 dalle casse. In entrambi i casi, l’uomo era travisato e armato di coltello.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri per la rapina alla tabaccheria e dalla Squadra Mobile per la rapina all’agenzia di scommesse. Grazie all’analisi delle registrazioni provenienti dagli impianti di videosorveglianza vicini ai luoghi dei crimini, è stato possibile identificare il presunto autore dei reati. Le due forze dell’ordine hanno redatto dettagliate informative di reato che sono state poi unite dall’Autorità Giudiziaria.

Il quadro probatorio è stato presentato al Giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.

