Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 20 al 26 luglio

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha reso noto il programma dei controlli sulla circolazione stradale previsti nel periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26 luglio 2026. L’attività rientra nelle iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti e prevede verifiche sulla velocità dei veicoli mediante postazioni Autovelox, oltre al monitoraggio delle violazioni in materia di sosta attraverso il sistema elettronico “Scout”.

Le postazioni Autovelox saranno operative lungo diversi tratti della viabilità cittadina e delle strade statali individuate dal Decreto Prefettizio. I controlli interesseranno la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina, la S.S. 113 nelle zone di S. Saba, Spartà e Mortelle, oltre a via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo “Scout” sarà impiegato per il rilevamento delle infrazioni relative ai divieti di sosta in alcune delle principali arterie del centro cittadino. I controlli riguarderanno Corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, Corso Garibaldi, via C. Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Nel comunicato diffuso dal Comando della Polizia Municipale viene ribadito l’invito agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, ricordando che “l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali”. L’Amministrazione richiama inoltre l’attenzione sul rispetto delle norme che disciplinano la sosta, con particolare riferimento ai divieti riguardanti la doppia fila, i marciapiedi, le corsie preferenziali, le piste ciclabili e gli attraversamenti pedonali.

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