De Luca: «La nuova rete ospedaliera è un disastro targato Schifani»

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, contesta duramente il progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera predisposto dall’assessorato regionale alla Salute, guidato da Francesco Schifani. Secondo De Luca, “altro che potenziamento, la bozza della nuova rete ospedaliera siciliana partorita dall’assessorato alla Salute… si annuncia l’ennesimo disastro targato Schifani”. Il parlamentare sottolinea che lo spostamento di reparti e personale non migliorerà l’assistenza ai cittadini ma risponde solo «ad accontentare qualche deputato amico».

Il piano dovrà tuttavia ricevere il via libera della commissione Salute, dove il M5S intende opporsi con forza. “Faremo le barricate e capiremo fino a che punto l’assessora Faraoni è disposta a lavorare per offrire ai siciliani una rete sanitaria degna di questo nome senza cedere al solito amichettismo di destra”, aggiunge De Luca in riferimento ai possibili condizionamenti politici.

Il dibattito si inserisce in un più ampio confronto sulle politiche sanitarie regionali, caratterizzato da accuse di clientelismo e da richieste di maggiore trasparenza. L’esame del documento in commissione rappresenterà il primo banco di prova per valutare se la riorganizzazione potrà tradursi effettivamente in un miglioramento del servizio o resterà un’operazione guidata da interessi di parte.

