Taglio accise carburanti, sconto immediato su Benzina e Diesel

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti approvato dal Consiglio dei ministri, entra in vigore dal 19 marzo una riduzione temporanea della tassazione su benzina, gasolio e GPL. Il provvedimento, valido per venti giorni, prevede un intervento sulle accise che, secondo l’analisi del Codacons, comporta un calo effettivo di 20 centesimi al litro, pari a 24,4 centesimi includendo l’Iva.

L’articolo 2 del decreto fissa le nuove aliquote per benzina e diesel a 472,90 euro ogni 1.000 litri, rispetto ai precedenti 672,90 euro. Tale riduzione si traduce, secondo l’associazione dei consumatori, in un risparmio medio di circa 12,2 euro per un pieno da 50 litri.

Sulla base dei listini precedenti all’entrata in vigore del provvedimento, il prezzo medio del gasolio scende a 1,859 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 1,623 euro al litro. Sulla rete autostradale, i valori medi risultano pari a 1,925 euro al litro per il diesel e 1,706 euro per la benzina.

Il Codacons ha annunciato un monitoraggio sull’applicazione delle riduzioni. Il segretario nazionale Francesco Tanasi ha dichiarato: “Accogliamo positivamente questo intervento, che rappresenta un primo segnale concreto di attenzione verso cittadini e imprese. Il taglio delle accise consente un alleggerimento immediato dei costi”.

Permangono tuttavia incertezze sulla durata limitata della misura. “Sarà fondamentale rendere strutturali gli interventi per garantire benefici duraturi”, ha aggiunto Tanasi.

Il decreto introduce inoltre sanzioni pari allo 0,1% del fatturato giornaliero in caso di violazioni e stabilisce il divieto di aumenti dei prezzi nella giornata di comunicazione da parte degli esercenti.

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