Polizia di Stato:  iniziativa “Safety Days” a Messina

In occasione dei “Safety Days”, la Polizia di Stato ha aderito all’iniziativa europea promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network per incrementare la sicurezza sulle strade e autostrade. L’evento si è svolto stamani a piazza Duomo, offrendo ai cittadini messinesi un’opportunità preziosa per apprendere e discutere temi cruciali legati alla sicurezza stradale.

In uno scenario pittoresco messinese, gli ufficiali della Sezione Polizia Stradale e delle Volanti hanno interagito con i cittadini, focalizzandosi su pratiche stradali responsabili e sulle leggi vigenti. Il gazebo allestito in piazza Duomo è stato il luogo in cui gli agenti hanno presentato in dettaglio l’utilizzo di strumentazioni fondamentali come l’etilometro, il precursore e l’autovelox, strumenti impiegati quotidianamente per prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

Inoltre, i partecipanti sono stati incoraggiati a sperimentare un visore alcol-visual su un percorso ad ostacoli, consentendo loro di simulare le condizioni di guida in stato di ebbrezza. Questo test ha dimostrato in maniera chiara i pericoli associati a tale comportamento.

La partecipazione della Polizia di Stato a questa iniziativa riflette l’impegno delle forze dell’ordine nell’assicurare la sicurezza delle strade e nell’educare i cittadini a comportamenti responsabili. La campagna “Safety Days” promossa da ROADPOL ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione di una cultura del rispetto delle norme stradali in tutta Europa.

