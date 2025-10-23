Cesarò, carte di credito rubate e truffe telematiche, arrestato 31enne

A Cesarò, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato in flagranza un uomo di 31 anni, accusato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. L’operazione è il risultato di un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Cesarò, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque carte di credito intestate a persone differenti. Due di queste risultano collegate a tre episodi di truffa telematica perpetrati tra il 2024 e il 2025 in varie zone d’Italia. Le indagini hanno consentito di ricostruire i movimenti legati all’uso illecito delle carte, che sarebbero state impiegate per operazioni economiche non autorizzate.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno inoltre trovato una piccola quantità di marijuana. Per tale motivo, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il trentunenne si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare il coinvolgimento di altre persone nei reati accertati.

